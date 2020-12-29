وكالة أنباء عُمان: عملية بحث وإنقاذ لطاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لحادثة غرق في البحر الإقليمي العُماني قرابة مضيق هرمز في 25 كانون الأول الحالي

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