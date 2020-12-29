التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين شاحنتين على اوتوستراد الكوستا برافا باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

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