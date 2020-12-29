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الرئيس دياب في دردشة مع الصحافيين: في حال لمسنا عدم الالتزام وارتفعت نسبة الإصابات بكورونا، سنذهب إلى إقفال البلد حتمًا، والمشكلة في المدارس أنها ليست مجهزة لمواجهة الأزمة

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:19
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