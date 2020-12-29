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النائب المستقيل نعمة افرام لـmtv: لا يجب المسّ باحتياطي المصارف أو بالذهب كما يجب عدم ربط رفع الدعم بالتأثير على السلم الأهلي

Lebanon 24
29-12-2020 | 20:12
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