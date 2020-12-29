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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية توافق على صفقات سلاح محتملة عبارة عن مروحيات للكويت وقنابل للسعودية
Lebanon 24
29-12-2020
|
22:59
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