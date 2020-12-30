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تواجه دولة إقليمية كبرى مشكلة حرمانها من عقود الاستثمار في إعادة إعمار دولة قريبة بالرغم من المليارات الطائلة التي دفعتها هناك (اللواء)

Lebanon 24
30-12-2020 | 00:13
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