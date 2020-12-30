أخبار عاجلة

جونسون يوافق على فرض قيود ⁧‫كورونا‬⁩ من المستوى الرابع في أنحاء أخرى بالبلاد

Lebanon 24
30-12-2020 | 02:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جونسون: لندن ومناطق في جنوب شرق إنكلترا ستنتقل إلى المستوى الرابع من قيود كورونا
lebanon 24
30/12/2020 22:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: 3 أرباع سكان إنجلترا سيدخلون غداً المستوى الرابع من قيود كورونا الأكثر صرامة (CNN)
lebanon 24
30/12/2020 22:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يُعلن فرض قيود إغلاق أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى بسبب كورونا
lebanon 24
30/12/2020 22:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حمد حسن: نتابع الحالات التي وصلت من بريطانيا ولا يمكن أن نعلّق الطيران مع هذا البلد من دون تعليقه مع بلدان أخرى وصلت إليها أيضاً حالات مصابة بفيروس كورونا المتحوّر
lebanon 24
30/12/2020 22:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:17 | 2020-12-30
22:13 | 2020-12-30
21:51 | 2020-12-30
21:50 | 2020-12-30
21:35 | 2020-12-30
21:27 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website