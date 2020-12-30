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أخبار عاجلة
سويسرا ترصد 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية و2 بسلالة جنوب أفريقيا
Lebanon 24
30-12-2020
|
03:06
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