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وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء زيارة الوداع لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى إسرائيل على نحو مفاجئ

Lebanon 24
30-12-2020 | 10:07
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