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ارسلان بعد لقاء الرئيس عون: تحدثنا مع فخامة الرئيس عن موضوع الحكومة وأظهر كل جديّة وتجاوب معنا وبين الـ18 والـ20 وزيرا لن يخرب البلد

Lebanon 24
30-12-2020 | 10:47
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الراعي بعد لقاء الرئيس عون: الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظل الأوضاع الضاغطة ان يبقى البلد على حكومة تصريف اعمال، وطلبتُ من الرئيس الحريري عندما التقيته إطلاعي على سبب التأخير في التشكيل
lebanon 24
30/12/2020 22:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/12/2020 22:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سيمون أبي رميا لـ"الجديد": الحريري وعون هما المسؤولان عن تشكيل الحكومة وحتى الساعة لم يرشح أي معلومات عنها ولم يتم أي اتصال بيننا وبين الرئيس الحريري منذ اللقاء "اليتيم" الذي جرى خلال الاستشارات النيابية
lebanon 24
30/12/2020 22:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/12/2020 22:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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