محكمة التمييز الجزائية ترسل إلى صوان كتابا تأكيديا للحصول على ملف تحقيقات إنفجار المرفأ بعد تمنعه عن تزويدها بالملف والأجواء في العدلية تشير الى أن صوان يتجه الى إعطائها الملف المطلوب (LBCI)

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