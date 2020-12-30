نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي لـ mtv: دبي والقاهرة استقطبا العدد الأكبر من حفلات رأس السنة والقطاع المطعمي يحاول إثبات وجوده والأسعار التي يقدّمها مقبولة نسبةً لارتفاع الأسعار

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