سلطنة عمان تدين الانفجار الإرهابي الذي وقع في مطار عدن وتؤكد ضرورة وأهمية دخول كافة الأطراف إلى لغة الحوار والتفاهم ودعم مساعي تحقيق السلام في اليمن

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