الحريري: الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن لحظة وصول اعضاء الحكومة اليمنية مدان بشدة وهو عمل ارهابي يستهدف في ما يستهدف اتفاق الرياض والأمن في منطقة الخليج واليمن

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