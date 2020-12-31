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تدخلت جهة نافذة، مرجعية أو قضائية لدى جهة مكلفة، لحسم جدل، كاد لو استمر ان يطيح بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت (اللواء)

Lebanon 24
31-12-2020 | 00:33
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تساءل وزير عدل سابق عن خلفيات انتهاء تحقيقات خبراء الـ FBI في كارثة مرفأ بيروت التي اعتبرت ان سبب الانفجار هو مجرد الإهمال فقط، في حين أن التحقيقات الفرنسية واللبنانية ما زالت جارية على قدم وساق (اللواء)
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31/12/2020 14:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/12/2020 14:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/12/2020 14:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الحكومة: نقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً الى دولة الرئيس حسان دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول. يؤكد المكتب أن هذا الكلام غير دقيق، ورهن التحقيقات التي ستحدد كيفية حصول الانفجار
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31/12/2020 14:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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