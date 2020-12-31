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أكسيوس: إدارة ترمب ترفع السرية عن معلومات بأن الصين عرضت تمويل جهات بأفغانستان لمهاجمة جنود أميركيين

Lebanon 24
31-12-2020 | 01:29
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