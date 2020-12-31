أخبار عاجلة

‏بلومبيرغ: دعوى قضائية في نيويورك ضد مايك ⁧‫بومبيو‬⁩ لمنع بيع أسلحة أميركية بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات

Lebanon 24
31-12-2020 | 02:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة وأسلحة للمغرب بقيمة مليار دولار
lebanon 24
31/12/2020 14:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"كنز" ذهبي بقيمة 405 مليارات دولار.. اكتُشف بهذا المكان
lebanon 24
31/12/2020 14:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكونغرس يمرر قانون ميزانية الدفاع بقيمة 740 مليار دولار بأغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي (الحرة)
lebanon 24
31/12/2020 14:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكونغرس الأميركي يصادق على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار
lebanon 24
31/12/2020 14:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:30 | 2020-12-31
14:24 | 2020-12-31
14:17 | 2020-12-31
13:48 | 2020-12-31
13:39 | 2020-12-31
13:36 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website