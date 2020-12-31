أخبار عاجلة

الراعي يستقبل في هذا الاثناء الوزير السابق سليم جريصاتي

Lebanon 24
31-12-2020 | 10:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي الفرزلي
lebanon 24
31/12/2020 14:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يستقبل في هذه الاثناء في بكركي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شينكر والسفيرة الأميركية دوروثي شيا
lebanon 24
31/12/2020 14:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد كتلة المستقبل سيبدأ جولته غداً في بنعشي بلقاء الوزير السابق سليمان فرنجية (MTV)
lebanon 24
31/12/2020 14:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جريصاتي من بكركي: الراعي ورئاسة الجمهورية على خط متوازن في موضوع خلاص لبنان
lebanon 24
31/12/2020 14:59:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:30 | 2020-12-31
14:24 | 2020-12-31
14:17 | 2020-12-31
13:48 | 2020-12-31
13:39 | 2020-12-31
13:36 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website