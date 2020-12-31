بلدية بشمزين أعلنت "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة وهو يلتزم الحجر المنزلي وطلبت من جميع المخالطين إلتزام المنزل وعدم إجراء فحص ال"PCR " قبل ابلاغها".

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