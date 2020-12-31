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مسؤول بالبنتاغون: إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر المزيد من التعزيزات العسكرية (CNN)

Lebanon 24
31-12-2020 | 13:25
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"CNN" نقلاً عن مسؤول بالبنتاغون: مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل سليماني ومعلومات استخباراتية تفيد بأنّ إيران وميليشيات متعاونة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضدّ القوات الأميركية بالمنطقة
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