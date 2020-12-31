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عون للبنانيين: لمواجهة التحديات التي يستقبل بها لبنان السنة الجديدة بإرادة وعزم وتصميم لأنّه بذلك يمكن إيجاد مناخات ملائمة لتجاوز هذه التحديات

Lebanon 24
31-12-2020 | 13:36
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