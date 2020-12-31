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عون: نعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة يؤمل ألا يتأخر تشكيلها أكثر مما حصل

Lebanon 24
31-12-2020 | 13:39
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