عون: نعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة يؤمل ألا يتأخر تشكيلها أكثر مما حصل

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