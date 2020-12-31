الخارجية الإيرانية: طهران تدين تفجير مطار مدينة عدن في اليمن وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا تدعو كل الأطراف في اليمن للعودة إلى الحوار وإنهاء الصراع غير المجدي

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