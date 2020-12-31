باسيل عبر تويتر : لن تكون ٢٠٢١ السنة الاخيرة من عمر دولة تنهار، بل السنة الاولى من عمر دولة ستنهض بقوة شعبها...كل عام ولبنان بخير والعالم بسلام

Lebanon 24