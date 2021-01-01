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سقوط رصاص طائش على أسطح مبانٍ سكنية في بيروت والضاحية وبعلبك و طرابلس جراء هستيريا اطلاق النار

Lebanon 24
01-01-2021 | 00:11
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