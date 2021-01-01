بترا خوري لـLBCI: مقبلون على مرحلة صعبة خصوصا في كانون الثاني وشباط فلا أسرة في العناية الفائقة والمشكلة متشعبة جداً ونحن بحاجة لتغيير في سلوك المواطنين

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