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بترا خوري لـLBCI: مقبلون على مرحلة صعبة خصوصا في كانون الثاني وشباط فلا أسرة في العناية الفائقة والمشكلة متشعبة جداً ونحن بحاجة لتغيير في سلوك المواطنين

Lebanon 24
01-01-2021 | 11:02
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بترا خوري لـLBCI: في قراءة للأرقام نلاحظ أنه حتى الاسبوع الماضي رفعت نسبة الجهوزية في العناية الفائقة بنسبة 10% هذا دون ان نلمس نتيجة ما حصل خلال فترة الأعياد ويبدو اننا سنتخطى ما كنا نتوقعه في موضوع كورونا
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