نقيب الأطباء شرف أبو شرف لـLBCI: زيادة أعداد فحوص الـPCR أعطت أرقاماً أعلى كما أن عدم التقيد بالاجراءات زاد من أعداد الاصابات ووضعنا غير سليم ومسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة

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