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مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري: ارتفاع عدد الإصابات هو نتيجة الأسبوعين الماضيين وليس هذا الأسبوع وأكثر من 70 في المئة من انتشار الوباء هي بسبب التجمّع في المنازل (الجديد)
Lebanon 24
02-01-2021
|
10:47
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