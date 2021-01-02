مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري: ارتفاع عدد الإصابات هو نتيجة الأسبوعين الماضيين وليس هذا الأسبوع وأكثر من 70 في المئة من انتشار الوباء هي بسبب التجمّع في المنازل (الجديد)

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