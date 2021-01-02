توتر في ساحة النور بسبب مطالبة مجموعة من الاشحاص باطلاق سراح أحد الناشطين حيث عمدوا الى قطع الساحة من كل الاتجاهات فتدخل الجيش اللبناني ووقع اشكال بينه وبين المحتجين

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