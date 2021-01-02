أخبار عاجلة

توتر في ساحة النور بسبب مطالبة مجموعة من الاشحاص باطلاق سراح أحد الناشطين حيث عمدوا الى قطع الساحة من كل الاتجاهات فتدخل الجيش اللبناني ووقع اشكال بينه وبين المحتجين

Lebanon 24
02-01-2021 | 12:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجيش يسيّر دوريات راجلة ومؤللة في بشري لاعادة الهدوء الى المنطقة بعد توتر ساد المنطقة في اعقاب قيام السوري (م.خ.ح) باطلاق النار على المواطن جوزيف طوق اثر اشكال فردي بينهما ما ادى الى مقتله وقد عمد القاتل الى تسليم نفسه الى قوى الأمن الداخلي وبوشرت ا
lebanon 24
02/01/2021 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة من الجيش اللبناني تصل الى ساحة النور في طرابلس (صوت لبنان)
lebanon 24
02/01/2021 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع ساحة النور في طرابلس بسبب توقيف احد الناشطين (صور)
lebanon 24
02/01/2021 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات بين الجيش والثوار حول عدم تركيب خيمة في ساحة النور
lebanon 24
02/01/2021 18:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2021-01-02
18:18 | 2021-01-02
18:04 | 2021-01-02
17:57 | 2021-01-02
17:40 | 2021-01-02
17:34 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website