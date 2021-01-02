النائب السابق مصطفى علوش لـ"الجديد": التباعد السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل كان قائماً وما زال والتسوية بين الرئيسين عون والحريري لم تتمكّن من تخفيف هذا التباعد

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