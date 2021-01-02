معلومات "الجديد": تقرر عقد اجتماع للجنة الأمراض الجرثومية والمعدية في وزارة الصحة الإثنين المقبل لتقييم الوضع العام ورفع توصيات للمجلس الأعلى للدفاع وهناك توجه للجنة بالتوصية بالإغلاق التام

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