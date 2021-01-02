ميشال سليمان: كلام الحرس الثوري عن اعتبار صواريخ "حزب الله" خط الدفاع الاول يتطلب موقفاً فورياً من رئيس الدولة الذي اقسم على استقلال الوطن وسلامة اراضيه

Lebanon 24