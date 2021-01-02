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مقتل 70 مدنيا على الأقل في هجمات على قريتين في النيجر شنها مسلحون يشتبه أنهم متشددون

Lebanon 24
02-01-2021 | 22:35
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