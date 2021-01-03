البطريرك الراعي بقداس لمناسبة يوم السلام العالمي: الحكومة لن تتشكل إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف واتفاقهما على تشكيل حكومة استقلالية حقيقية وتوازن حقيقي وبوزراء ذوي كفاءة عالية وادراك وطني بالشأن العام

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