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البطريرك الراعي بقداس لمناسبة يوم السلام العالمي: الحكومة لن تتشكل إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف واتفاقهما على تشكيل حكومة استقلالية حقيقية وتوازن حقيقي وبوزراء ذوي كفاءة عالية وادراك وطني بالشأن العام
Lebanon 24
03-01-2021
|
10:46
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