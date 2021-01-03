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مداهمات في بريتال.. هذا ما ضبطه الجيش

Lebanon 24
03-01-2021 | 17:30
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أفاد مراسل "لبنان 24" بانه الجيش والمخابرات نفذا مداهمات لمنازل مطلوبين في بريتال.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، تم ضبط كمية من المخدرات والأسلحة وأموالا مزورة، ويعمل على تسيير دوريات وإقامة حواجز متنقلة.
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الجيش

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