مداهمات في بريتال.. هذا ما ضبطه الجيش

أفاد مراسل "لبنان 24" بانه الجيش والمخابرات نفذا مداهمات لمنازل مطلوبين في بريتال.



وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، تم ضبط كمية من المخدرات والأسلحة وأموالا مزورة، ويعمل على تسيير دوريات وإقامة حواجز متنقلة.