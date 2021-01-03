نصر الله: وسائل اعلام لبنانية قامت بتحريف كلام المسؤول الايراني حاجي زاده وهو لم يقل إننا جبهة أمامية لإيران بل جبهة أمامية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

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