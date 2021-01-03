وزير الصحة حمد حسن: بدأنا نشهد بورصة في المطالبات بالإقفال الذي نعتبره وسيلة وإن حققنا في أسبوع النتائج المرجوة نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعين

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