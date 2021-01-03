حسن: بعض الذين يصابون بـ"كورونا" يصابون بإرادتهم شاءوا أم أبَوْا علماً أن هناك نسبة تصاب دون أن تشعر إنما بشكل عام الاستهتار هو السبب الرئيسي لانتشار الوباء

Lebanon 24