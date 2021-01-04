اتّصلت مرجعية روحية بمسؤول كبير مستفسرة عن الموقف الرسمي من تصريحات قائد السلاح الجوي في الحرس الإيراني الذي اعتبر لبنان بمثابة خط أمامي لإيران في معركتها مع الدولة العبرية (اللواء)

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