فوجئ رئيس تيار سياسي بحجم التظاهرة الشعبية في ساحة الأشرفية بعد انتشار خبر إدخال مسعود الأشقر إلى العناية الفائقة في إحدى مستشفيات المنطقة (اللواء)

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