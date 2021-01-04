أخبار عاجلة

دوي انفجارين متتاليين أعقبه إطلاق نار كثيف قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة قبل قليل (روسيا اليوم)

Lebanon 24
04-01-2021 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: السعودية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي في الطيران للإمارات (روسيا اليوم)
lebanon 24
04/01/2021 10:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة السعودية في لاهاي: تعرض مقر السفارة لحادث إطلاق نار فجر اليوم ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات
lebanon 24
04/01/2021 10:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع تويتر يعلن إغلاق 1594 حسابا مرتبطا بخمس شبكات على علاقة بإيران والسعودية وكوبا وتايلاند وروسيا
lebanon 24
04/01/2021 10:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري لـ"روسيا اليوم": طهران لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بأي حماقة ضدها وإيران من تحدد زمان ومكان الانتقام لسليماني
lebanon 24
04/01/2021 10:30:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:25 | 2021-01-04
10:23 | 2021-01-04
10:22 | 2021-01-04
10:11 | 2021-01-04
10:02 | 2021-01-04
09:53 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website