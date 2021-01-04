نقيبة الممرضات والممرضين للـ LBCI: المواطن غير الملتزم هو من يُفشل التدابير المتخذة وفي حال استمرت الاعداد بالتزايد سنصل قريباً الى أفضلية لمن يوضع على الجهاز التنفسي

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