دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية: للأسف نحن اليوم أصبحنا بموقع مختلف في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير أما اليوم فالوضع مختلف تماماً

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