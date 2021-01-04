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بدء الإجتماع الإستثنائي الطارئ لمجلس نقابة المحامين في مكتب النقيب ملحم خلف للتباحث في تداعيات الإعتداء وتوقيف المحامي جيمي حدشيتي

Lebanon 24
04-01-2021 | 10:45
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