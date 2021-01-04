دياب: مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجوّل لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص

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