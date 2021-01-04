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دياب: أسرّة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير
Lebanon 24
04-01-2021
|
10:53
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