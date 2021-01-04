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التوجه للاقفال مدة 3 أسابيع والتصريح الرسمي سيكون بعد الاجتماع الثاني الذي ستعقده اللجنة الوزارية (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
04-01-2021 | 12:29
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