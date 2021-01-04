وزير الصحة: القرار النهائي بخصوص تفاصيل الإقفال يتخذ في اجتماع الساعة الرابعة ومدة الاقفال ستكون رهن تحقيق الأهداف المحددة للاقفال ومن بينها رفع عدد الأسرَّة

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