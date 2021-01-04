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تصادم بين صهريج وسيارة على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة -الاضرار مادية - تم رفع الحادث من قبل دراج مفرزة سير بعبدا وحركة المرور ناشطة في المحلة

Lebanon 24
04-01-2021 | 15:46
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