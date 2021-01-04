مجلس نقابة المحامين يعلن "في ظل هذا الدرك الذي وصلنا إليه الاستمرار في التوقف عن العمل يوم غد مع الدعوة إلى وقفة احتجاجية رمزية بثوب المحاماة في قصور العدل كافة عند الحادية عشر ظهرا"

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